Come si muovono i mercati con Trump verso la Casa Bianca

Dollaro ai massimi, Bitcoin in salita, petrolio di nuovo di moda (anche se il prezzo al barile è in calo). Sono le prime spinte, ancora a caldo, nel post-voto Usa. Isiin questa direzione, per il momento, mentre il popolo statunitense ha deciso di riportare Donaldalla, cui manca ormai soltanto la cerimonia ufficiale di gennaio. Le promesse del prossimo presidente, il 47esimo, – a cominciare dal vecchio caro buon Maga, il suo claim acronimo di ‘Make America great again’ – avevano in effetti lasciato poco spazio all’immaginazione: taglio delle tasse, rafforzamento dei confini, dazi (più o meno importanti); quindi tanta economia interna e crescita nazionale. Con Wall street non ancora aperta, si guarda all’incremento del dollaro che raggiunge il massimo dal 2020 e guadagna su tutte le valute, del Bitcoin che schizza oltre 75mila dollari (le dichiarazioni in campagna elettorale hanno già in questi giorni addietro sostenuto l’ondata degli investitori).