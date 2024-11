Lettera43.it - Champions League, dove vedere le partite di Inter e Atalanta

Dopo il martedì dolceamaro per le italiane in, stasera 6 novembre toccherà a. A San Siro arriverà l’Arsenal, appaiato ai nerazzurri con sette punti e imbattuto nel torneo ma privo di alcuni pezzi da novanta. Per i bergamaschi invece è in programma, sempre alle ore 21, l’insidiosa trasferta tedesca in casa dello Stoccarda, capace di battere la Juventus di Thiago Motta nel turno precedente. La partita dell’sarà visibile in esclusiva e in streaming su Amazon Prime Video, mentre l’incontro della Dea sarà in diretta su Sky Sport Uno. In chiaro su Tv8 invece ci sarà il miglior match fra formazioni estere: stasera toccherà a Psg-Atletico Madrid. Il 5 novembre, il Milan ha battuto al Bernabeu il Real Madrid 3-1, la Juventus ha pareggiato 1-1 a Lille e il Bologna è uscito sconfitto al Dall’Ara contro il Monaco per 1-0.