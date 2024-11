Centro Polifunzionale a San Lorenzo Maggiore si riapre tra socializzazione e animazione

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti, tante le attività diper persone adulte autonome e semiautonome con diverse abilità Nel riaprire i battenti, ilper persone diversamente abili, con sede a San(BN), gestito dalla cooperativa sociale di comunità iCare per conto del Consorzio dell’Ambito Sociale B04, sta già svolgendo molte attività di, in base alle esigenze e agli interessi di ogni singola persona che partecipa. Attività ricreative come le passeggiate alla scoperta di frutti, colori e profumi autunnali e la loro riproduzione artistica in sede. Attività inclusive come la raccolta comunitaria delle olive presso il giardino dell’Episcopio di Cerreto Sannita (BN), che quest’anno nel progetto di Agricoltura Sociale di iCare ha fruttato ben 16 quintali di olive tra Racioppella, Ortice e Leccino.