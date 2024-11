Ilrestodelcarlino.it - Casa degli orrori, marito e moglie a giudizio

Ancona, 6 novembre 2024 – Maltrattate e abusate sessualmente, la Procura ha chiesto ilimmediato perarrestati sette mesi fa, a Jesi, nell’ambito dell’inchiesta delladi via del Verziere, con vittime 5 pazienti psichiatriche che vivevano in un appartamento privato in regime di coresidenza. La coppia, Franco Frantellizzi, 86 anni e Dina Mogianesi, 78 anni, andranno subito a processo senza passare per l’udienza preliminare avendo, la pubblica accusa, la certezza delle prove già a loro carico. Il procedimento si aprirà davanti al collegio penale il prossimo 21 novembre. Ilimmediato, formulato dal pm Andrea Laurino, è stato chiesto per Frantellizzi per le accuse di violenza sessuale aggravata su 4 delle 5 donne e per maltrattamenti aggravati in concorso con lasu tutte le inquiline affette da disabilità.