Lanazione.it - Camion in fiamme sulla A1, traffico bloccato nel tratto aretino

Arezzo, 6 novembre 2024 – Caos in autostradaA1 a causa di uninnelcompreso tra Valdichiana e Monte San Savino verso Firenze. Ilè rimastocon oltre 5 chilometri di coda. Autostrade ha diffuso indicazioni per cercare di non rimanere imbottigliati: per chi è diretto verso Firenze si consiglia di uscire a Valdichiana, percorrere la S.P. 327 direzione Fojano, seguire le indicazioni per Pieve al Toppo-Badia al Pino con rientro ad Arezzo. Per le lunghe percorrenze invece è consigliato uscire a Valdichiana, prendere il raccordo Bettolle-Siena verso Siena, proseguireSiena-Firenze e rientrare a Firenze Impruneta. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.