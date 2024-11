Ilfattoquotidiano.it - Allarme salmonella e listeria nel salame nostrano Trentin: ecco i lotti ritirati dal mercato per rischio contaminazione

in un lotto dia marchio. A lanciare l’è il Ministero della Salute che ha diramato un’allerta alimentare per la presenza dimonocytogenes in un lotto didel Salumificiodi Cerea, in provincia di Verona. Il richiamo riguarda i prodotti venduti in confezione da 600 grammi con il numero di lotto 4/37 e diverse date di scadenza comprese tra il 5 e il 27 dicembre 2024. Il Ministero raccomanda di non consumare ilappartenente al lotto richiamato e di restituirlo al punto vendita d’acquisto. Questa allerta si aggiunge a una serie di richiami alimentari che nelle ultime settimane hanno interessato diversi prodotti come hamburger, polpette vegetali, crauti, salsiccia e altri salumi. La presenza dinegli alimenti può causare gravi infezioni alimentari, con sintomi che vanno da febbre e diarrea a complicazioni più serie, soprattutto in soggetti vulnerabili come bambini, anziani e persone con un sistema immunitario compromesso.