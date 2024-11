Ilrestodelcarlino.it - Yuasa Battery ko, ma che festa sugli spalti

Uno spettacolo in campo, un super spettacoloe intorno tante piccole splendide storie da raccontare. E’ stata una domenica speciale quella che ha visto i Campioni D’Europa dell’Itas Trentino protagonisti al PalaSavelli contro laBettery Grottazzolina. Un evento se pensiamo che la squadra di coach Massimilianio Ortenzi è all’esordio in Superlega e la squadra trentina è un autentico riferimento della pallavolo italiana ed euopea, costituendo l’ossatura principale anche della nazionale italiana guidata da De Giorgi. E il Palas sangiorgese si è messo il vestito di gala per l’occasione con il record stagionale di presenze: 2.038 paganti che hanno potuto godere di una serata indimenticabile. Un tifo incessante e caloroso, con una rappresentanza di tifosi trentini, e gli Skapigliati a trascinare i ragazzi di casa pronti ad aggredire una sfida che sulla carta, ma solo li, pareva impari.