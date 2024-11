Sport.quotidiano.net - Virtus-Tortona, domani la sfida per agguantare Trento al primo posto

Bologna, 5 novembre 2024 - Recupero di campionato per lache,sera, 6 novembre, alle 20 all’Unipol Arena, scende sul parquet di casa per affrontare la Bertram Derthona. Ladel quarto turno, rinviato lo scorso 20 ottobre a causa dell'emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna, potrebbe regalare alla formazione diretta da Luca Banchi il primato in classifica, insieme a, unica squadra, in attesa appunto delladi oggi, ancora a punteggio pieno. “Ci apprestiamo ad affrontare il recupero della gara con, consapevoli che dovremo trovare continuità per tutti i 40?, facendo un passo in avanti dall’ultima partita - conferma l’assistant coach Daniele Parente - La qualità dell’avversario ci impone di presentarci con la migliore versione possibile, giocare fisici e imporre il nostro ritmo alla gara, prestando attenzione all’estro delle loro guardie e all’atletismo dei loro lunghi, sono infatti la squadra con il miglior dato nei rimbalzi in attacco di tutto il campionato italiano”.