Liberoquotidiano.it - Usa: Elon Musk ha votato in Texas, sarà con Trump nella veglia elettorale

Washington, 5 nov. (Adnkronos) -, il più importante e potente sostenitore di Donald, ha espresso il suo voto in. Il miliardario ceo di SpaceX e Tesla ha twittato: "Ho appenacontea di Cameron, in, sede di Starbase!". Starbase è la sede centrale di SpaceX , situata vicino a Hawthorne, in, una cittadina rurale a nord di Houston. In precedenza, il New York Times aveva riferito cheavrebbe trascorso la seratacon Donalda Mar-a-Lago.