Urla nella notte al GF, esplode la lite: Lorenzo si infuria, ma Shaila lo ferma

Subito dopo l’ultima puntata del Grande Fratello,casa è scoppiata una grossatra tre gieffini, con, sceneggiate e accuse. Tutto è iniziato quando MariaVittoria Minghetti si è detta dispiaciuta con Enzo Paolo di essere stata nominata da Giglio,Spolverato ha sentito le frasi della coinquilina e ha fatto delle battute, lei non l’ha presa bene ed è sbottata: “Ma vai, vai, vai a fare in c**o. Mi devio mollare, abbi la cortesia“.ha immediatamente risposto: “Le parole rovinano, e vacci tu, andata e ritorno“. Pochi minuti dopo a tavolaSpolverato ha continuato a fare battute, ma questa volta rivolte ad Helena Prestes, che ha perso la pazienza: “Hai fatto le battute e ti ho detto di risparmiartele. Non fai ridere. Io parlo di voi? Non mettermi in mezzo. Risparmiami! E smettila di giocare con me e venirmi contro, perché sono una donna forte! Le battute sono divertenti ma c’è un limite“.