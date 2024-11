Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 05-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio a Dimitri da me oggi al voto con la sfida tra Merit tra veleni e tensioni si prevede un testa a testa fino all’ultimo occhi puntati esistente Swing States che desiderano il 46esimo presidente americano poche migliaia di voti potrei essere determinanti possibili tensioni e colpi di scena Casa Bianca ingresso blindati pronta anche la Guardia Nazionale il mondo con il fiato sospeso i risultati del voto arriveranno della notte tra oggi e domani ora italiana protesta ieri sera nel cara di Bari con intervento della polizia innescare disordini sarebbe stata la notizia della morte in ospedale di un migrante sempre in serata soccorso in mare con il Crotone della Guardia Costiera 99,9 LB ha raccolto un altro gruppo di migranti da trasferire Salvini a money.