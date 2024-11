Iodonna.it - Soydere e Nihan vogliono vederci chiaro. E la posizione della donna comincia a vacillare

Rapimenti, indagini su omicidi mascherati da suicidi, segreti taciuti per troppo tempo. E sullo sfondo, come sempre, un amore impossibile da preservare. La nuova puntata di Endless Love, in onda oggi alle 14.10 su Canale 5, vede al centro i due protagonisti,e Kemal, e la loro voglia di verità. L’episodio precedente si è concluso con una frase decisa da parte di: «È giunta l’ora di scoprire perché Zeynep ed Emir ci hanno mentito». Novembre 2024, le serie e i film da vedere su Netflix X Leggi anche › “Endless Love”: nella puntata di stasera Kemal viene arrestato, Zehra offre il suo aiuto Il nuovo episodio del 5 novembre, il numero 284, fornirà parte delle risposte, ma l’enigma non verrà risolto tanto facilmente.