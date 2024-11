Liberoquotidiano.it - Sostenibilità, Steelosa: la panchina che racconta l'infinito riciclo dell'acciaio

Rimini, 5 nov. (Adnkronos) - A Recanati, dal celebre colle, inizia un nuovo viaggio attraverso l'Italia per promuovere la raccolta differenziata degli imballaggi in, materiale permanente che grazie alpuò rinascere infinite volte. Promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale per ile il Recupero degli Imballaggi in, l'iniziativa prende forma grazie a ''. Il progetto si pone l'obiettivo di portare un messaggio di attenzione per l'ambiente in tutto il Paese. Le panchine, raffiguranti il simboloe realizzate interamente inriciclato recuperato dagli imballaggi, rappresentano un esempio tangibile di durabilità e circolarità. Il nome ‘' richiama il termine steel, che in inglese significa, ma al contempo allude allo stile e alla bellezza che rendono famosa l'Italia in tutto il mondo.