Lanazione.it - Sbaglia chat Whatsapp e offende consigliera. Presidente della commissione Pari opportunità si dimette

Gavorrano (Grosseto), 5 novembre 2024 – Un messaggio inviato per errore nel gruppodel Comune di Gavorrano, scritto dal suo stesso, Vico Cerretti. Niente di male, se non fosse stato per il fatto che il messaggio fosse “particolarmente irrispettoso ed offensivo – dice Andrea Maule, capogruppo consiliarelista Noi, per Gavorrano – nei confrontiChiara Vitagliano”. Travolto dalle critiche bipartisan, Cerretti si è dimesso. “Ferma, unanime e immediata è stata la condanna da parte degli altri componenti– evidenzia Maule –, come unanime è stata la solidarietà espressa allaanche dalla stessa sindaca Stefania Ulivieri. Sulla sua presenza nella, già ad ottobre 2023 avevo manifestato vivo disappunto.