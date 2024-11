Oasport.it - ‘Saranno Campioni’: Davide Stella, la promessa polivalente del ciclismo su pista

Leggi tutto su Oasport.it

Ilsuitaliano sta vivendo un momento magico come abbiamo visto in questo 2024: l’Italia ha ottenuto tre medaglie alle Olimpiadi di Parigi di cui una d’oro con Consonni e Guazzini nella madison al femminile, una d’argento nella madison al maschile con Consonni e Viviani e una di bronzo grazie all’inseguimento a squadre maschile. Buoni sono stati i riscontri anche ai Mondiali di Ballerup. Stanno arrivando i ricambi generazionali per restare competitivi specie nelle discipline endurance e in questo contesto si inserisce il talento naturale di. Classe 2006, friulano, suha già dimostrato di poter spaziare tra diverse specialità. Il palmares a livello juniores è già notevolissimo con l’oro mondiale quest’estate a Luoyang nell’eliminazione e l’argento nella madison.