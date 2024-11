Informazioneoggi.it - Pericolo sospensione Assegno di Inclusione di novembre: presenta subito questa richiesta per non dire addio ai soldi

Molti beneficiari non riceveranno l’didi. Quali sono le ragioni del problema e come può essere risolto? L’diè il sussidio economico che, dal 1° gennaio 2024, ha ufficialmente sostituito il Reddito di Cittadinanza. Viene riconosciuto alle famiglie in cui si trova almeno un componente minorenne, affetto da disabilità, over 60 oppure in condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali. Rischio elevatissimo didell’di(informazioneoggi.it)I richiedenti, inoltre, devono appartenere a nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro e un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il relativo parametro della scala di equivalenza.