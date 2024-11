Quotidiano.net - Orsini, "pesa la fermata rapida degli investimenti"

Leggi tutto su Quotidiano.net

"E' ovvio che siamo preoccupati" dice il presidente di Confindustria, Emanuele, del rallentamento dell'economia che "deriva anche da unaabbastanzae veloce". Una frenata - dice dall'assemblea di Confindustria Umbria - che "deriva anche dal decalage di industria 4,.0 e da una aspettativa molto forte di Transizione 5.0" che, per "un regolamento molto stringente dell'Europa" le imprese "fanno fatica a utilizzare", e che "ha delle limitazioni importanti ed un tiraggio minore" "Una delle preoccupazioni più importante è per quello che ci sta accadendo intorno in Europa", a partire dal rallentamento della Germania. E sulla crisi dell'automotive ribadisce: "E' una follia impensabile lo stop al motore endotermico nel 2035, serve neutralità tecnologica".