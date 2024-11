Non tornare a casa | così la famiglia ha avvertito il killer di Santo Romano

Leggi tutto su Open.online

«Non, ci sono i carabinieri, ti stanno cercando». Questo è il messaggio ricevuto da Luigi, il 17enne che ha uccisosabato notte in piazza Raffaello Capasso a San Sebastiano al Vesuvio. A mandarglielo è stato «qualcuno del suo retroterra familiare», fa sapere oggi Il Mattino. Il ragazzo oggi si presenterà davanti al Gip dei tribunale dei minori per la convalida del fermo. Deve rispondere anche del ferimento dell’amico di. Intanto dopo l’autopsia la salma del 19enne sarà restituita ai familiari per i funerali. E le indagini del pm per i minori Ettore La Ragione puntano sui complici di Luigi. Un altro indagato Intanto c’è un altro indagato. Il 18enne A.D.L., anche lui del quartiere Barra, è il giovane che si trovava in auto con il 17enne. Per lui le accuse sono di concorso in omicidio e tentato omicidio.