MotoGp ufficiale la sede dell’ultima gara | il Mondiale si chiuderà a Barcellona La scelta non convince Bagnaia e Bastianini

Ladel grande showdown sarà. Ora è. L’ultimo Gran Premio della stagione 2024 disi correrà dal 15 al 17 novembre in Catalogna. Saranno le curve del circuito del Montmelò a sancire l’epilogo del Moto, incoronando Jorge Martin e premiando per il terzo anno di fila Pecco. Laha scelto quindiper sostituire il circuito ‘Ricardo Tormo‘ di Valencia, in seguito alla disastrosa alluvione che ha colpito la città e i territori limitrofi. Impossibile correre in mezzo al fango, mentre ancora si cercano i dispersi. Lacon un comunicato spiega che il Gp “si terrà in solidarietà di tutta la comunità di Valencia. La pista diè l’opzione più semplice per tutti i fan che avevano già in programma di partecipare al finale di stagione di Valencia.