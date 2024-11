Mondiali di Jujitsu Italia straordinaria a Creta | vince 86 medaglie Anche le Giovanili sul podio

Leggi tutto su Ilfaroonline.it

Heraklion – Sono 86 in totale levinte dalla spedizionena aidi, in Turchia. Presso l’Arena Sportiva di Heraklion, centinaia di atleti si sono sfidati per ile l’ha primeggiato con i suoi storici e numerosi allori Dal 23 ottobre gli Azzurri sono scesi in gara con le classi Master e Adults (leggi qui). Poi è stata la volta delle categorie. Gli Under 21, Under 18, Under 16 e Under 14 hanno espresso volontà e talento nelle specialità Fighting System, Ne-Waza, Duo System, Duo Show e Contact Jitsu. L’si è piazzata all’ottavo posto in Classifica per Nazioni. I risultati – Fonte fijlkam.it Tra queste 36, i titoli iridati sono 9: Martina Cantara e Martina Santoro nel Duo System U16 e nel Duo Show U16; Martina Cantanna e Andrea Ligorio nel Duo System Misto U16; Nicholas Garzia nei 48 kg Fighting U16; Samuele Tedesco e Angelo Roma nel Duo System U18; Paolo Michele Cipulli e Desiree Ruggiero nel Duo System Misto U21 e nel Duo Show Misto U21; Edoardo Costa nei 77 kg di Fighting U21; Giada Cosa e Alice La Rosa nel Duo Show U21.