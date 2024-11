Meccanico distrugge la Ferrari di un cliente ma risarcirà solo la metà dei danni

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Ciociaria Oggi ha raccontato una storia sicuramente singolare, che vede come protagonista unche, guidando da Roma a Frosinone, ha avuto un incidente e completamente distrutto unasulla quale viaggiava che gli era stata consegnata da unper venderla. Il proprietario dellaha chiesto che illo risarcisse, ma la Cassazione ha stabilito che ilera responsabileper il 50% deiprocurati. Ladistrutta e il lungo iter in tribunale In realtà l’episodio risale ad un bel po’ di anni fa, precisamente al 2018. Come detto il, che stava percorrendo il tragitto da Roma a Frosinone, perse il controllo del bolide e lo distrusse completamente. Il proprietario dellachiese il rimborso totale del valore dell’auto e la faccenda tra i due finì in tribunale.