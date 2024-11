Oasport.it - LIVE Real Madrid-Milan 1-3, Champions League calcio in DIRETTA: impresa rossoneri! Dopo 15 anni tornano a vincere al Bernabeu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa nostrafinisce qui. Grazie per essere stai con noi! Al prossimo appuntamento, buona serata! I, ora, se la vedranno con lo Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria. I padroni di casa, invece, affronteranno ilrpool, l’Atalanta, l’RB Salzburg e il Brest. Alla capocciata di Thiaw risponde Vinicius su rigore ma da quel momento non i Blancos non sono riusciti ad imporre il proprio gioco. 11 di Fonseca aggressivo ed incisivo che si porta così avanti con Morata e poi Reijnders nel secondo tempo. Negli ultimi 10 minuti un gol annullato a Rudiger per fuorigioco di Rodrygo taglia le gambe all’11 di Ancelotti che rimane così a 6 punti.15al. Una partita stupenda del clubese che ha messo intensità dal primo minuto e che è stato in grado di gestire, mettere pressione e sbagliare quasi niente per portare a casa un incontro fondamentale, sia per la classifica della(raggiungono ila 6 punti) sia per il morale della squadra.