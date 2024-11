LDA il ritorno é con Gigi D’Alessio | a grande richiesta é duetto a This Is me!

Leggi tutto su .com

Proseguono le registrazioni di “Is me“, con LDA e, tra i protagonisti a. La nuova puntata dello speciale di “Verissimo” dedicato ad Amici di Maria De Filippi e alla storia del talent show vede infatti l’ex Amici 21 duettare in studio con il papà d’arte, in unsulle scene . L'articolo LDA, ilé con: aa “Is me”! proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amici, Lda confessioni ai fan: le rivelazioni di Maria De Filippi suIs me’, arriva lo special di Verissimo dedicato ad Amici di Maria De Filippi! “Is Me”, Elena D’Amario ricorda Marco Garofalo: il tributo al maestro di Amici, nello speciale TV di Verissimo LDA, la svolta dopo Amici é a “The Traitors-Il castello”: fan in visibilio! Lorella Boccia a Verissimo parla dell’aggressione Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro