Dilei.it - L’attesa del Natale è più glamour con i calendari dell’Avvento di Douglas (e accontentano proprio tutti!)

Leggi tutto su Dilei.it

Il conto alla rovescia che ci avvicina alsta per iniziare ma con idiventa tutto più divertente (e spesso sorprendentemente conveniente)! E come per ogni cosa, ad ognuno il suo: c’è chi ama scartare le caselline alla ricerca di cioccolatini e caramelle, chi attende una frase motivazionale e chi, giorno dopo giorno, soddisfa la sua sete di nuovi prodotti di bellezza. Se fai parte della squadra delle beauty addicted, puoi affidarti a chi non delude mai le aspettative,come! La celebre profumeria multibrand anche quest’anno si è impegnata per dar vita al suoma stavolta potrebbe aver davvero esagerato. Non uno, non due, nemmeno tre ma ben quattrotematici più uno extra dedicato ai giorni successivi alche ti traghettano dritta dritta al Capodanno.