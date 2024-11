Tpi.it - La Talpa 2024: quante puntate, durata e quando finisce

Leggi tutto su Tpi.it

Lail reality su Canale 5sono previste per La? Il reality di Canale 5 va in onda da martedì 5 novembrein prima serata con la conduzione di Diletta Leotta. In tutto sono previste sei, ogni martedì, alle 21.30. Chi è la? Lo scopriremo nel corso delle, tra misteri e sospetti incrociati, falsi indizi e depistaggi, prove fisiche e manipolazioni mentali. Ma lasciando spazio anche a storie di vita reale, amicizie ed emozioni. Ecco la programmazione completa: Prima puntata: 5 novembreSeconda puntata: 12 novembreTerza puntata: 19 novembreQuarta puntata: 26 novembreQuinta puntata: 3 dicembreSesta puntata: 10 dicembreQuanto dura () ogni puntata de La? Ogni puntata dura fino alle 00.