La Nazione di Puccini | il giornalismo si fa storia

Roma, 5 novembre 2024 – “Giacomoè morto ieri a Bruxelles”. È domenica 30 novembre 1924 e la ferale notizia occupa l’intera prima pagina de La. Per sei decenni la vita del celebre compositore si è intrecciata con quella del quotidiano. Due vite parallele, quasi un parto gemellare, non fosse per i sette mesi di differenza che separano il compositore (Lucca, 22 dicembre 1858) da quella del giornale fondato a Firenze il 19 luglio 1859. Per celebrare questo stretto rapporto, in occasione del centenario della scomparsa diè stata inaugurata oggi a Roma, presso la Sala del Cenacolo del Complesso di Vicolo Valdina (Camera dei Deputati), la mostra Ladi: Immagini, Luoghi e Suggestioni di un Compositore di Genio, un viaggio unico che ripercorre la vita, le passioni e la creatività di uno dei più grandi compositori italiani.