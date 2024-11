Leggi tutto su Open.online

Lapotrebbe raccogliere i frutti di un lungo lavoro una volta concluso il voto del 5 novembre. L’operazione di discredito dell’Occidente, iniziata da ben prima dell’invasione in Ucraina del 2022, non ha inquinato soltanto il dibattito pubblico nei social network, ma è riuscita a varcare le porte del Congresso degli Stati Uniti. Un risultato ottenuto grazie anche alla complicità di un cittadino americano efabbrica delle notizie false dell’ex leaderWagner, Yevgeny Prigozhin. L’FBI di Prigozhin Nell’aprile, avevamo smascherato la fantomatica inchiestasulla fecondazione forzata in Ucraina. A creare e diffondere la bufala complottista fu la “Fondazione”fondata proprio da Prigozhin, la Foundation to Battle Injustice nota anche come “FBI”, sfruttando l’Intelligenza Artificiale per generare finti testimoni e decontestualizzando un video scaricato da Youtube.