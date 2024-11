Serieanews.com - Juve, ecco il difensore per Thiago Motta: è l’ideale per due motivi diversi

Lacerca un, e questo non è un mistero: stavolta Giuntoli potrebbe prendere due piccioni con una fava Ci sono storie che sembrano orchestrate dal destino, attese solo per compiersi al momento giusto. È proprio questo il caso che sta tenendo banco nelle stanze del mercato invernale dellantus, con Cristiano Giuntoli intento a orchestrare una mossa che potrebbe risultare fondamentale per la squadra bianconera.accoglierà un nuovoa gennaio (Foto: Ansa) – serieanews.comL’infortunio di Bremer ha lasciato un vuoto pesante nella retroguardiantina, e la ricerca di un centrale è diventata urgente. La priorità? Trovare un giocatore che conosca già la Serie A, sia pronto a entrare immediatamente negli schemi di Allegri e, possibilmente, porti anche benefici regolamentari.