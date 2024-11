Inter-news.it - Inter, nuovo nome per la fascia destra: nome promettente dalla Liga!

L’avrebbe messo nel mirino un calciatore venezuelano per rinforzare la sua. Le ultime sulla notizia diffusasi in Spagna nella giornata di oggi 5 novembre. IL– L’avrebbe inserito nel suo taccuino il calciatore della Real Sociedad Jon Aramburu. Il laterale destro di nazionalità venezuelana risulta essere in possesso di qualità sia offensive che difensive, ma si è anche fatto apprezzare per la solidità e la costanza mostrata abitualmente nell’arco di un incontro. Aramburu è stato nominato calciatore del mese di ottobre della squadra basca, dimostrando quanto siano concreti i suoi progressi di inizio stagione. Inoltre, il suo profilo ben si adatta alla politica di Oaktree in materia di calciomercato. Il venezuelano è un classe 2002 che sta trovando con regolarità spazio alla Real Sociedad, dando l’impressione di poter crescere ulteriormente sotto la guida di un tecnico in grado di “generare plusvalenze” come Simone Inzaghi.