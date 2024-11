Ilrestodelcarlino.it - ’Il Paese al Lavoro’ negli scatti di Codazzi

Una donna immortalata nella fatica quotidiana: il suo lavoro di pecoraia con la figlioletta al suo fianco. Sono sorridenti e felici della loro condizione, fa da sfondo il gregge. È una delle 82 fotografie, iconiche ed emblematiche, in bianco e nero che ritrae Alessia Baldi con la figlia Athena scattata dal fotografo reggiano, Giuseppe Maria, inserita nell’8° volume fotografico del progetto ‘Il’, dal titolo: ‘Ilal Lavoro”,? ? (edizioni San Lorenzo). Libro che viene presentato domenica alle 10 nella sala civica del comune di Vezzano, per la sagra patronale di San Martino., per rappresentare il lavoro a Vezzano, ha scelto una modalità espressiva forte e controcorrente, seppur venata da certo Neorealismo, dai fotografi della Farm Security Administration, da Strand e Zavattini.