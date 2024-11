Ilrestodelcarlino.it - Il Corinaldo cala il tris: "Stiamo crescendo"

Turno di riposo in serie A2 per l’Audax di mister Petrolati che, dopo quasi un mese dall’inizio del campionato, una vittoria e due sconfitte, ne approfitta per fare il punto della situazione: "dimostrando di potercela giocare con tutti, anche se serve maggiore concentrazione e intensità, e dobbiamo commettere meno errori, il livello del campionato è davvero alto". Sabato l’Audax ritorna in campo e lo fa in casa dei Grifoni Spello. Classifica: Roma, Prato, Lucrezia 9, Imolese 7, Russi, Grifoni 6, Rieti 4, Audax, Grosseto, Pontedera 3, Potenza Picena 0. Ilin serie B centra la terza vittoria di fila, questa volta con il Real Dem (2-0). Una gara vinta grazie alle reti di Filippo Bronzini (capocannoniere del girone con sei reti) e del portiere Christian Perlini, tre gol in quattro partite.