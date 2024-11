Ilveggente.it - I pronostici di martedì 5 novembre: Champions League

di, inizia la quarta giornata della fase a girone unico dellacon nove partite in programma, in campo Milan, Juve e Bologna. La quarta giornata della fase a gironi diprende il via questocon tre squadre italiane in campo: Milan, Juventus e Bologna, tutte alle prese con partite difficili. I rossoneri saranno ospiti dei campioni in carica del Real Madrid, ma dovranno provare a fare risultato perché la classifica nonostante la vittoria nell’ultimo turno piange. Idi(LaPresse) – IlVeggente.it Il problema è che nonostante i problemi del Real Madrid, umiliato nel Clasico dal Barcellona, non sembrano esserci i presupposti per un risultato positivo, considerati i limiti dei rossoneri evidenziati anche a Monza.