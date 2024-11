Isaechia.it - Grande Fratello, arriva il confronto tra Shaila Gatta e Javier Martinez: “Non ti volevo prendere in giro ma…”

Leggi tutto su Isaechia.it

Dopo la diretta dell’undicesima puntata del(clicca QUI per leggere il resoconto), nella notteha sentito la necessità di avere – per la prima volta da quando ha fatto il suo ritorno dalla Spagna – di avere uncon, con il quale aveva iniziato una frequentazione all’interno del reality. Per prima cosasi è scusata conper quello che è successo negli ultimi giorni e ha anche spiegato perché non ha cercato prima uncon lui? Mi dispiace di tutto quello che è successo. Se non ti ho parlato per tutta la settimana è perché avevo paura di una tua reazione perché ti vedevo molto arrabbiato. Non ero pronta a essere mandata a quel paese! Non ero pronta e secondo me non eri pronto neanche tu. Che tu ci creda o no e purtroppo non posso convincerti del contrario, ma ti giuro che non ti ho mai usato.