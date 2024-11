Quotidiano.net - Gran Bretagna: la regina Camilla malata, cancellati gli impegni. Altra tegola per la royal family

Londra, 5 novembre 2024 – Ancora problemi di saluti per labritannica. La, moglie del re Carlo III, è stata obbligata a cancellare glidall’agenda già programmati per la settimana a causa di “un’infezione al torace”. L’ha comunicato Buckingham Palace senza riferire troppi particolari, ma solo che i medici "hanno consigliato un breve periodo di riposo" a casa". Ovviamente non si puntualizza quale tipo d'infezione laabbia contratto, al netto dell'ipotesi più scontata: quella di un qualche malanno virale di stagione all'apparato respiratorio. "Conde rammarico, Sua Maestà ha quindi dovuto ritirarsi dai suoiper questa settimana, ma spera di essersi ripresa in tempo per partecipare agli eventi commemorativi di questo fine settimana”, si legge ancora nel comunicato ufficiale.