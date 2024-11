Lanazione.it - “Golden Tracks”, l’Europa premia l’atletica italiana. E Leonardo Fabbri canta “Sarà perché ti amo”. Il video

Firenze, 5 novembre 2024 – E’ unsempre più “pop” e sempre più protagonista dopo uno splendido successo agli Europei di Roma e un grande finale di stagione che ha un po’ attenuato la delusione olimpica, anche se a Parigiha comunque ottenuto un non disprezzabile quinto posto. Il pesista fiorentino, tifosissimo della squadra viola, è diventato un personaggio dei fumetti (con altri azzurri, da Iapichino a Jacobs) in “Athleticon”, presentato pochi giorni fa a Lucca Comics. Nei giorni scorsi è stato il mattatore della serata di gala di European Athletics (l’associazione europea di atletica leggera) ai premi “Trucks” (Piste dorate), serata manifestazione tenutasi a Skopje, in Macedonia del Nord. A ricevere il "Team Spirit Award" (il premio per lo spirito di squadra) dalle mani dell’amministratore delegato di European Athletics Christian Milz, è stata la squadra, rappresentata dai campioni d’Europa Antonella Palmisano (marcia) e