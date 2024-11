News.robadadonne.it - Francesco Chiofalo “Io vittima del sistema, le agenzie pagano gli interventi di chirurgia”

torna a far parlare di sé; dopo l’operazione di keratopigmentazione anulare per cambiare il colore degli occhi, intervento estremamente delicato per cui ha avuto bisogno anche di andare al pronto soccorso, l’influencer, ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, nel corso di un dibattito suglidiestetica ha raccontato di essere “del”, spiegando che spesso a richiedere i ritocchi sono proprio leche si occupano dell’immagine dei vari personaggi., che ha raccontato di aver fattoper una somma complessiva di circa 100 mila euro, ha detto che molte delle sue operazioni, compresifacciali e odontoiatrici, sono state richieste e finanziate dalledi moda per cui lavorava. “Io sono un po’delche parte dal mondo della moda e dei fotomodelli”, ha detto, spiegando che, quando ha iniziato la carriera di fotomodello nel 2010, ancora non c’era un impiego massiccio di Photoshop o di altre applicazioni di modifica dell’immagine, ed era essenziale che i modelli rispondessero a parametri estetici precisi: “Se avevi il naso troppo grosso, dovevi rimpicciolirlo”, aggiungendo che erano proprio lea incentivare il ricorso allaper rendere i modelli più competitivi.