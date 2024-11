Ilgiorno.it - Falsi operai e cancelli tinteggiati: una grande messa in scena per truffare lo Stato

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 19 persone - di cui sette in carcere, sette ai domiciliari e cinque all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - nell'ambito dell'indagine "Casa di carta" che ha riguardato un'associazione a delinquere dedita alle frodi ai danni dello. Le indagini - spiegano le Fiamme Gialle - hanno avuto inizio nel 2023 a seguito dell'approfondimento di alcune operazioni finanziarie ritenute sospette da parte di amministratori di una società monzese, già coinvolti in procedimenti per fallimento e truffa. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Monza diretta da Claudio Gittardi, hanno scoperto che la società era in mano a un gruppo criminale che aveva stabilito la propria base operativa in un capannone di Cinisello Balsamo (Milano), affittato a una azienda neo costituita attiva nel settore della telefonia e intestata ad un prestanome.