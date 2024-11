Sport.quotidiano.net - Europei. Nazionali Under17 sul Titano. Si parte con San Marino-Italia

LeUnder 17 si danno appuntamento a San. La Federcalcio del, infatti, torna a organizzare in territorio un minitorneo di qualificazione agligiovanili. Si tratta di Euro Under 17 e sugli impianti di Montecchio ed Acquaviva, accessibili a titolo gratuito, si sfideranno San, Galles e Norvegia. Tutti gli incontri sono programmati in contemporanea alle 11 nei tre giorni di gara. Ogggi il debutto, per poi tornare in campo venerdì e lunedì della prossima settimana. I biancazzurrini di Bonesso sono attesi all’esordio dalla partita più emozionante e probabilmente complicata, vale a dire quella contro i coetanei dell’(appuntamento sul campo di Acquaviva). mentre alla stessa ora, ma a Montecchio, saranno tutti da seguire i novanta minuti tra Galles e Norvegia.