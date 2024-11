.com - Esce in libreria il “Manuale di autodifesa per astemi” di Angelo Peretti

Dopo il successo del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino”, che gli è valso il riconoscimento di autore dell’anno da parte del premio internazionale Wine Travel Awards e il conferimento del premio Michele D’Innella dalla guida Vinibuoni d’Italia e dal Touring Club Italiano,torna a occuparsi di vino da una prospettiva radicalmente diversa: quella degli. È infatti indal 4 novembre il suo “diper”, che inaugura la nuova collana Pamphlet di Edizioni Ampelos. In Italia, chi non beve vino o altri alcolici, pur rappresentando il quarantacinque per cento della popolazione, viene additato come un’anomalia. Di conseguenza, è fatto oggetto di svariati pregiudizi e di piccole o grandi vessazioni, spesso apparentemente veniali, ma non per questo meno fastidiose: dal “non sai cosa ti perdi” alla pretesa ingiustificata che si debba brindare solo con qualcosa di alcolico; dalla presunzione di gravidanza per le donne che non bevano alla spogliazione dei calici di cristallo dal posto a tavola; dall’accusa di scarsa empatia nei confronti dei colleghi durante gli appuntamenti aziendali di team building, generalmente caratterizzati dall’offerta di alcolici, alla ristrettezza di alternative analcoliche nella ristorazione e nella banchettistica.