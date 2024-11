Lapresse.it - Elezioni Usa, il porta a porta di Kamala Harris a Reading in Pennsylvania

, affiancata dal governatore dellaJosh Shapiro e dalla deputata di New York Alexandria Ocasio Cortez, ha visitato la città di, in, in una delle ultime tappe della campagna elettorale prima dell’election day del 5 novembre. La candidata democratica alla Casa Bianca si è intrattenuta con i commensali dell’Old San Juan Cafe, un locale portoricano, e ha chiesto informazioni sul ristorante e sul tipo di cibo dare via. Laè uno stato chiave in vista della vittoria finale per i due candidati e anche Donald Trump ha visitatolunedì. La vicepresidente degli Stati Uniti ha anche bussato alladi una casa per incontrare alcuni elettori assieme ai volontari della sua campagna elettorale.