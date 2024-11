Biccy.it - Cristina D’Avena, l’incontro con Pasquale Finicelli e il sogno: “Vorrei tornasse Kiss Me Licia”

A fine anni ’80hanno preso parte al live action diMeinterpretando i due protagonistie Mirko. A distanza di quarant’anni si sono incontrati di nuovo, per caso, fra le strade di Milano. “Mi piacerebbe tornare al periodo in cui giravo i miei telefilm, li rifarei ora, ma non mi danno retta.mostrare dopo trent’anni che fine ha fattoMe. Avrà qualche figlio e, secondo me, non si è separata con Mirko. Non so se lui abbia più il ciuffo rosso ma di certo continuano a cantare. Qualche anno fa mi sono incontrata per caso per strada con, volto di Mirko). Mi gridava:. Da non credere. Ogni tanto ci sentiamo”. Ai tempi diMee delle sigle dei cartoni animati,è stata costretta a nascondere le sue forme e anche la sua femminilità.