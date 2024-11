Quotidiano.net - Conai e l’impatto sul Pil italiano. Volume d’affari di oltre 15 miliardi

Leggi tutto su Quotidiano.net

Viene presentato domani a Ecomondo il nuovo studio, realizzato in collaborazione con The European House Ambrosetti, che analizzasocioeconomico del sistemasull’economia italiana. ‘L’economia circolare degli imballaggi: un valore per il Paese’ il titolo dello studio. "Una ricerca che misura e valorizza gli effetti del lavoro del consorzio a livello nazionale – rivela il presidente, Ignazio Capuano – Sia quelli diretti sia quelli generati dalle aziende che a valle utilizzano i materiali riciclati. Questi effetti includono quelli sociali legati all’occupazione, ossia il numero di posti di lavoro creati lungo tutta la filiera, e quelli economici che restituiscono il contributo del sistema al Pil. Una pubblicazione importante, che dimostra ancora una volta come l’economia circolare sia un ramo sempre più importante dell’economia del Paese e come il lavoro del sistema consortile si riveli strategico: non solo tutela ambientale, ma anche stimolo per occupazione e crescita".