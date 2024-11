Lapresse.it - Bocelli, nuovo album con film e 30 anni di musica

È una delle voci più immediatamente riconoscibili del pianeta: Andreaè amato da diverse generazioni, culture e confini, noto per indurre le lacrime in sole tre semplici parole: ‘Con Te Partirò’, o nella sua performance inglese, ‘Time to Say Goodbye’. Quest’anno celebra il trentesimoversario della sua carriera con una nuova compilation, ‘Duets’, che comprende sia collaborazioni precedentemente pubblicate che nuove di zecca dei suoi lavori più noti, oltre ad alcune sorprendenti cover contemporanee, e l’uscita di un-concerto, ‘Andrea30: The Celebration’, che arriverà nelle sale venerdì. “Amo le voci fin da quando ero bambino, e mi piace molto condividere il palco con grandi artisti, quindi, in questo, ci sono i migliori duetti che ho fatto nella mia vita”, ha detto il tenore in una lunga intervista ad Associated Press.