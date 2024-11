Sport.quotidiano.net - Ascoli, quanti errori individuali. I punti persi ora diventano troppi

L’neanche ad Arezzo è riuscito a cambiare marcia e nel prossimo scontro salvezza col Pontedera dell’ex Menichini non si potrà più rinviare l’appuntamento con i 3. Nella trasferta toscana gli uomini di Mimmo Di Carlo hanno ottenuto un altrocino che serve a ben poco per l’attuale drammatica classifica che continua a vedere il Picchio relegato nella delicata lotta per non finire addirittura in serie D. All’inizio della stagione probabilmente nessuno si sarebbe atteso di dover vivere una situazione del genere, ma oggi la dura realtà continua a parlare, al di là degli evidenti limiti tecnici, di una squadra fragile dal punto di vista mentale e poco lucida in alcuni momenti del match. In casa degli amaranto il successo mancava dal lontano 8 giugno 1969 (stagione 1968-69 in C) quando l’allora storica Del Ducariuscì a passare per 1-0 nell’unica vittoria fatta registrare finora nella tana dell’Arezzo.