Ilrestodelcarlino.it - Accoglienza ‘freddina’ per il Mare d’inverno

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

Freddaper il. Il Comune ci crede, per rilanciare il prodotto natalizio e l’intrattenimento in città. Non a caso ha spostato la pista di pattinaggio sul lungoe dato la possibilità ai locali sulla spiaggia o affacciati sul lungo, di installare coperture amovibili per accogliere i clienti. Lo possono fare anche i ristoranti di spiaggia. "Non credo che ci saranno colleghi interessati ad aprire in pieno inverno - premette Marco De Luca dell’associazione chioschisti riccionesi -. Parlo ovviamente delle attività stagionali e non di quei ristoranti aperti tutto l’anno. In passato qualche collega aveva provato a tenere aperto anche nel periodo invernale, ma oggi è diverso. Vanno tenute in conto diverse cose, a partire dai costi. Molti hanno chiuso e stanno già pensando ad aprire in primavera".