Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale Buona domenica 3 novembre dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno quando numero di morti dopo l’alluvione in Spagna Salle ancora resta allarme temporali in porta il rischio di pioggia a Messina allerta arancione in questa domenica diverse zone della Catalogna dalla Murgia e della Comunità Valenciana in cui le precipitazioni Ora ti potrebbero raggiungere 150 litri per metro quadrato in 12 ore Intanto il re di Spagna Felipe Sesto è arrivato nelle zone colpite dalle alluvioni il Monarca è stato fortemente contestato insieme al premier Pedro urlato assassini da gioco fango e altri oggetti il bilancio dei morti è salito a 214 metri si continua a cercare nel fango del parcheggio del centro commerciale vorrei Medio Oriente ordinata l’evacuazione delle palazzine l’IBAN orientale del parte ti ripeto italiane prenderanno di mira a breve tutta la zona è la risposta della i d f e 10 razzi libanesi lanciati questa mattina tra la baia di hi-fi la Galilea migliaia Damiani stanno intanto manifestando all’ambasciata statunitense a Pieranna e per il quarantacinquesimo anniversario della presa degli ostaggi del 1979 gli slogan a morte Israele l’America non si ferma comandamenti nemmeno nella striscia di Gaza sono almeno 18 i palestinesi morti nel corso delleore il nord della striscia si trova ad affrontare la peggiore offensiva militare dall’inizio della guerra nella quale secondo fonti mediche sono già morte di circa 1400 abitanti di Gaza conflitto in Ucraina Kiev bombardata con droni e missili russi per oltre 5 ore questa notte di nuovo questa mattina le difese della capitale Ucraina una battuta almeno due droni su telegram l’amministrazione militare Ma i detriti caduti i suoi distretti Hanno fatto divampare degli incendi sempre nelle ore notturne c’è stato il re degli idonei ucraini contro altri tre distretti della città occupata di Luca una fonte regionale fa sapere che le riprese filorussi hanno abbattuto 8ua viene mi ci metto il Ministro della Difesa Russo ha rivendicato la distruzione di altri 19 droni di Kiev 16 sono stati intercettati nella regione russa per altri nelle regioni di belgorod e Brianza al confine con l’Ucraina la cronaca in chiusura colpo Nella notte tra sabato e domenica la sede DHL a Monticelli d’Ongina a cavallo tra le province di Piacenza e Cremona organizzata di ladri ha portato via dai camion del magazzino materiale tecnologico per un malore in gente che se ti verrebbe intorno ai €1000000 dopo avere fatto irruzione con le armi nel piazzale della ditta altri incontri ci hanno trovato il piano impedire l’arrivo delle forze dell’ordine posteggiando auto e furgoni rubati di traverso lungo le vie di accesso alla zona incendiando lì a terra anche chiodi a tre punte i ladri sono poi fuggiti in direzione di Cremona e dell’autostrada in indagini dei Carabinieri della compagnia di Fiorenzuola e del nucleo investigativo di Piacenza era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa