Liberoquotidiano.it - Trump, "brogli e spari tra i giornalisti": le parole che sconvolgono la vigilia del voto

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Scatenato e provocatorio. Donaldsi approccia alladelperla Casa Bianca senza rinunciare a nulla del suo repertorio. Nel corso di un comizio in Virginia,ha invitato sul palco di Salem una squadra femminile di atlete, a cui ha promesso di «tenere gli uomini lontano dagli sport femminili», accendendo di nuovo un faro sulla questione dei vantaggi a favore degli atleti trans ammessi nelle varie discipline. L'ex presidente ha invitato a parlare Lily Mullens, capitana della squadra di nuoto di un college in Virginia, che ha detto: «Voglio ringraziarla, presidente, per stare al fianco delle donne e proteggere i diritti di tutte noi». Nel rush finale, Donald si è spostato nei vari stati chiave e, trasferitosi in Pennsylvania, è tornato ad attaccare «Kamala Harris, un'estremista di sinistra e totalmente corrotta». Insinuando che i democratici compiranno