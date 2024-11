Amica.it - Sue Kim: «Racconto le nonne-guerriere che difendono l’oceano». Intervista alla regista

Sono irriducibili, tenaci e non si lasciano piegare. Si chiamano haenyeo e sono delle donne-impegnate in battaglie coraggiose contro varie problematiche che minacciano la salute e la sopravvivenza degli oceani. Devo ammettere che sono state loro il vero motivo per cui ho scelto dire Sue Kim,e produttrice di The Last of the Sea Women, documentario (presentato all’inizio di settembre al Toronto International Film Festival) che racconta di questa straordinaria banda di esuberanti “sirene” (così vengono definite) dell’isola di Jeju nella Corea del Sud, famose per secoli di immersione nel fondo dell’oceano – attenzione: senza ossigeno – per raccogliere i frutti di mare per il loro sostentamento.