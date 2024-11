Amica.it - Sopracciglia d’autore: i metodi per averle folte ma naturali

Leggi tutto su Amica.it

Lesono un problema per molte e molti. Famosi e non. Victoria Beckham avrebbe ammesso che farsi leè la prima cosa che fa al mattino, quando si sveglia. E che il marito David, non l’avrebbe mai vista senza lea posto. Ecco perché lei, come altre personalità del mondo del beauty, hanno dedicato prodotti di eccellenza agli archi. Per, e. Perfette, anche senza microblading. E forse, più del microblading. Con risultati piùe vicini alla realtà.Nel backstage di Lanvin si perfezionano ladi una modella, con i prodotti ad hoc. Avereperfette esenza microblading è davvero possibile.