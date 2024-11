Ilfattoquotidiano.it - Sciopero Cgil Scuola: un flop che deve far riflettere!

“Le uniche armi che approvo io sono nobili e incruente: loe il voto”, sono le parole di don Lorenzo Milani in L’obbedienza non è più una virtù scritto nel 1965. Oggi, 59 anni dopo, non c’è rimasto più nulla: il popolo né va più a votare e tanto meno crede nello strumento dello. Giovedì il più grande sindacato italiano, la più antica organizzazione del lavoro esistente nel nostro Paese ha proclamato lonel mondo della. Risultato? Alle sei di ieri sera, l’adesione su base nazionale era del 5,20% (secondo dati ufficiali raccolti con rilevazioni sul 56,68% delle scuole). Più o meno un anno fa, il 17 novembre, il dato di una manifestazione organizzata con la Uil era del 6,55% sempre sulla stessa base e alla stessa ora. Quasi due punti percentuali in meno in 365 giorni.